Bugünkü
Takvim

Rapor kolaylığı

Rapor kolaylığı
Engellilerin rapor alma süreçlerinde yaşayabileceği mağduriyetin önüne geçmek amacıyla hem çocuk hem de çocuk yan dal hekimlerine Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) verme yetkisi tanındı. Aile Bakanlığı ile 'nca hazırlanan ve 'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğine göre; çocuk ve çocuk yan dal hekimleri engelli raporu yazabilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriRapor kolaylığı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri