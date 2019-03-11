Engellilerin rapor alma süreçlerinde yaşayabileceği mağduriyetin önüne geçmek amacıyla hem çocuk hem de çocuk yan dal hekimlerine Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) verme yetkisi tanındı. Aile Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğine göre; çocuk ve çocuk yan dal hekimleri engelli raporu yazabilecek.
- Yaşam
- 11.03.2019
- Gazete
Rapor kolaylığı
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