Bugünkü
Takvim

ezber bozdu: Tıka basa yiyin ama...

Prof. , yine ezberleri bozdu. “Tıka basa her şeyi yiyin. Ama doğal olsun. Özellikle doğal yağ kilo aldırmaz. Kilo verdirir” diye tavsiyede bulundu.

Hocam yapma yağ!
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. , 'da "" konulu söyleşide sağlıklı beslenmenin önemini anlattı. Özellikle şeker, un ve trans yağlara dikkat edilmesini isteyen Karatay, gazlı içeceklerden de uzak durulması gerektiğini hatırlattı. Doğal yiyeceklerin tıka basa tüketilmesini isteyen Karatay, şöyle konuştu:



Doyuncaya kadar doğal olan her şeyi yiyebilirsiniz. Doğal yağ, dünyanın en sağlıklı yağıdır. Çocuklara ve hamilelere korkmadan verebiliriz. Kalp krizini, i önler. Vücudun sağlıklı olmasını sağlar. Bu yağı yedikçe dinçleşiriz, eklemler yağlanır. Doğal yağ kilo aldırmaz, kilo verdirir. Karaciğer yağını giderir, tansiyonu düşürür, Alzheimer'ı ve kanseri önler. Rafine un ile yapılan ekmeklere karşıyım. Rafine yağ, tuz ve şekere karşıyım.



Karatay, günlük süt alınarak evde yoğurt yapılmasının daha sağlıklı olduğunu ifade etti. "Lahmacun en sağlıklı fast food'dur. Çünkü içinde kıyma var, yağ var, sebze var, soğan var, karbonhidrat var" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriCanan Karatay ezber bozdu: Tıka basa yiyin ama...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri