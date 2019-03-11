İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Şanlıurfa'da "Sağlıklı Yaşam" konulu söyleşide sağlıklı beslenmenin önemini anlattı. Özellikle şeker, un ve trans yağlara dikkat edilmesini isteyen Karatay, gazlı içeceklerden de uzak durulması gerektiğini hatırlattı. Doğal yiyeceklerin tıka basa tüketilmesini isteyen Karatay, şöyle konuştu:
Doyuncaya kadar doğal olan her şeyi yiyebilirsiniz. Doğal yağ, dünyanın en sağlıklı yağıdır. Çocuklara ve hamilelere korkmadan verebiliriz. Kalp krizini, kanseri önler. Vücudun sağlıklı olmasını sağlar. Bu yağı yedikçe dinçleşiriz, eklemler yağlanır. Doğal yağ kilo aldırmaz, kilo verdirir. Karaciğer yağını giderir, tansiyonu düşürür, Alzheimer'ı ve kanseri önler. Rafine un ile yapılan ekmeklere karşıyım. Rafine yağ, tuz ve şekere karşıyım.
Karatay, günlük süt alınarak evde yoğurt yapılmasının daha sağlıklı olduğunu ifade etti. "Lahmacun en sağlıklı fast food'dur. Çünkü içinde kıyma var, yağ var, sebze var, soğan var, karbonhidrat var" dedi.
Doyuncaya kadar doğal olan her şeyi yiyebilirsiniz. Doğal yağ, dünyanın en sağlıklı yağıdır. Çocuklara ve hamilelere korkmadan verebiliriz. Kalp krizini, kanseri önler. Vücudun sağlıklı olmasını sağlar. Bu yağı yedikçe dinçleşiriz, eklemler yağlanır. Doğal yağ kilo aldırmaz, kilo verdirir. Karaciğer yağını giderir, tansiyonu düşürür, Alzheimer'ı ve kanseri önler. Rafine un ile yapılan ekmeklere karşıyım. Rafine yağ, tuz ve şekere karşıyım.
Karatay, günlük süt alınarak evde yoğurt yapılmasının daha sağlıklı olduğunu ifade etti. "Lahmacun en sağlıklı fast food'dur. Çünkü içinde kıyma var, yağ var, sebze var, soğan var, karbonhidrat var" dedi.
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