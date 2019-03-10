



Olay, saat 15.30 sıralarında Selçuk ilçesi Feritpaşa Mahallesi Ulaşbaba Caddesi'nde meydana geldi. Iğdır'dan bir hafta önce Konya'ya gelen Alican A., Sedirler Mahallesi'nde sokak ortasında sevgilisinin kendisini terk ettiğini ileri sürerek, soyunup yarı çıplak şekilde elindeki jiletle vücuduna zarar verdi. Kanlar içinde kalan Alican A., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis tarafından ikna edilerek ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.