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'da korkunç olay! Kafadan bıçakladı...

Kafadan bıçakladı
Adana'da İsmail A. üvey babası Kenan Mesut S.'den para istedi. "Param yok veremem" cevabını alınca çılgına dönen A., ekmek bıçağını yaşlı adamın başına sapladı. Üvey evlat, olayın ardından kayıplara karıştı. Kavga sesleri üzerine vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, durumu ağır olan S.'yi Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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