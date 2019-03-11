Adana'da İsmail A. üvey babası Kenan Mesut S.'den para istedi. "Param yok veremem" cevabını alınca çılgına dönen A., ekmek bıçağını yaşlı adamın başına sapladı. Üvey evlat, olayın ardından kayıplara karıştı. Kavga sesleri üzerine vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, durumu ağır olan S.'yi Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
- Yaşam
- 11.03.2019
- Gazete
Adana'da korkunç olay! Kafadan bıçakladı...
- Şaşkına çeviren görüntü! İş makineleri bile dokunamıyor
- Şimşeklerin gökyüzündeki görsel şöleni!
- Mermer ocağında feci ölüm!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.