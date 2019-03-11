Kahraman babaanne

Eski sevgilinin kundaklamak istediği otomobili babaanne kurtardı. Olay Adana'da yaşandı. A.B. (28) tüp dağıtım işi yapan Harun Zengin (30) ile bir süre önce sevgili oldu. Kadın evlenmek istedi, genç adam ayrıldı. A.B., dün Zengin'in otomobilini kundaklamak istedi. Gencin babaannesi Sevim Zengin (70), balkondan genç kadına sarımsak saksısı fırlattı. A.B. "Senin torunun beni evleneceğim diye kandırdı" diye bağırıp kaçtı.
Yaşlı kadın polisi aradı. Sevim Zengin, "Torunum bu kızla daha önce sevgili olmuş gezmiş. Yani olabilir benim torunum gezdi diye evlenmek zorunda mı. Evlenmedi diye otomobil yakmaya çalışılır mı" diyerek tepki gösterdi. Ekipler, kadını yakalamak için çalışma başlattı.
Yaşlı kadın polisi aradı. Sevim Zengin, "Torunum bu kızla daha önce sevgili olmuş gezmiş. Yani olabilir benim torunum gezdi diye evlenmek zorunda mı. Evlenmedi diye otomobil yakmaya çalışılır mı" diyerek tepki gösterdi. Ekipler, kadını yakalamak için çalışma başlattı.
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