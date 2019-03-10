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  • 10.03.2019 08:41
  • Son Güncelleme: 10.03.2019 08:41

'te bir polis iş yeri güvenlik görevlisini bacağından vurdu

İstanbul 'te bir iş yerine gelen polis, tartıştığı iş yeri güvenlik görevlisini silahla bacağından vurdu. ​ üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fatih'te bir polis tartışığı kişiyi bacağından vurdu
Olay, saat 05.30 sıralarında Aksaray Mahallesi Asım Bey Sokak'ta bulunan bir eğlence kulübünde meydana geldi. İddiaya göre eğlence kulübüne gelen sivil üç polis, iş yerini yeni kapatan görevli Mahmut Ç'den, eğlence kulübünü açmasını istedi. O sırada Mahmut Ç. de iş yerini yeni kapattığını, tekrar açamayacağını söyledi. Bunun üzerine polislerle güvenlik görevlisi arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında polislerden biri silahını çekerek Mahmut Ç.'yi bacağından vurup yaraladı.



üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı Mahmut Ç.'yi hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Mahmut Ç.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, sokağın her iki tarafına güvenlik şeridi çekerek olay yerinde inceleme yaptı. Olaya karışan üç sivil polisin gözaltına alındığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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