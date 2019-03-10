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  • Son Güncelleme: 10.03.2019 10:10

– 10 Mart 2019 Pazar

Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 10 Mart Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ

Hayatınızı yönlendirmek için gerekli kararları aldınız. Kaderinizi dizayn edip bunun için harekete geçmek planlı ve istikrarlı bir çalışma gerektirir. Çevre koşullarınızı yeniden düzenleme konusunda acele etmemeli ve olayları doğru bir şekilde irdelemelisiniz. İşinize konsantre olduğunuz zaman, sanki başka bir boyuta geçiyorsunuz. Kendinizi sorgularken doğruyu daha kolay yakalayacaksınız. Enerjinizi yapıcı kullanacaksınız.

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