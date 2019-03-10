KOÇ

Hayatınızı yönlendirmek için gerekli kararları aldınız. Kaderinizi dizayn edip bunun için harekete geçmek planlı ve istikrarlı bir çalışma gerektirir. Çevre koşullarınızı yeniden düzenleme konusunda acele etmemeli ve olayları doğru bir şekilde irdelemelisiniz. İşinize konsantre olduğunuz zaman, sanki başka bir boyuta geçiyorsunuz. Kendinizi sorgularken doğruyu daha kolay yakalayacaksınız. Enerjinizi yapıcı kullanacaksınız.