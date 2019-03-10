Bağcılar'da park halindeki 2 araç kurşunlandı Bağcılar'da park halindeki bir minibüs ile hafif ticari araç kurşunlandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, araçlar üzerinde inceleme yaptı.

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