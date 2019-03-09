Eleq'te heyecanlı bekleyiş nihayet sona erdi. Eleq'in sosyal medya hesaplarından bugün saat 20.00'de yayınlanacak yarışmanın ipucu sorusu paylaşıldı. Şimdi Eleq oyuncuları büyük bir merakla ipucu sorusunun yanıtını arıyor. Eleq'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Kapadokya ve Pamukkale'de çekilen, Nicholas Cage'in başrolünü canlandırdığı Marvel filmi hangisidir?" ifadelerine yer verildi. İşte 9 Mart Eleq ipucu sorusunun yanıtı...

9 MART ELEQ İPUCU SORUSU

Soru: Kapadokya ve Pamukkale'de çekilen, Nicholas Cage'in başrolünü canlandırdığı Marvel filmi hangisidir?

Cevap: HAYALET SÜRÜCÜ 2: İNTİKAM ATEŞİ (GHOST RİDER: SPİRİT OF VENGEANCE)

HAYALET SÜRÜCÜ 2: İNTİKAM ATEŞİ

Nicolas Cage'in tekrar Johnny Blaze/Hayalet Sürücü rolünde beyazperdede seyredeceğimiz devam filminde Blaze bu sefer Doğu Avrupa'da, kendisini insan formuna sokmaya çalışan şeytan ile mücadele ediyor.

Çekimleri ülkemizde Kapadokya ve Pamukkale'nin yanı sıra Romanya'nın Transilvanya bölgesi, Sibiu, Bükreş ve Gorj kentlerinde gerçekleştirilen yapımın 75 milyon dolara mal olduğu tahmin ediliyor. Columbia Pictures yapımcılığında kotarılan filmin yönetmenliğini ise daha önce Crank ve Gamer filmlerinde de beraber çalışmış olan Mark Neveldine ve Brian Taylor birlikte üstleniyor.