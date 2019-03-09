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’da Tunuslu çeteye operasyon! 'Partiye' davet ederek kaçırdılar, ailesinden 170 bin dolar fidye aldılar

’da Tunuslu çeteye 170 bin dolar kaptıran Libyalı işadamı, şüphelileri televizyonda görünce soluğu karakolda aldı. 3 kişi kıskıvrak yakalandı.

Suç filmi!

Libyalı işadamını 'partiye' davet ederek kaçıran ve ailesinden 170 bin dolar fidye alan Tunuslu karı koca yakayı ele verdi. Olay 10 Mart'ta 'ta meydana geldi. Libyalı Armatör işadamı Yousef Rajap Tunus'ta Amıra Bassa isminde bir kadın ile tanıştı. Kadın, işadamını İstanbul'a çağırdı. Libyalı, Amıra ve kardeşi Raua ile birlikte partinin yapılacağını iddia ettikleri Esenyurt'daki villaya gitti. Kapıyı Muhammed Fehed açtı. Çete, Rajap'ı ilaç verip bayılttı. Ailesinden 170 bin dolar fidye aldı. Korkudan ülkesine dönen Libyalı, Ekim 2018'de 'ye gitti. Türk televizyonlarında operasyonu gördü, şüphelileri tanıyınca 'ye gelip suç duyurusunda bulundu. Polis, Fehed, Bassa ve kocası Abdulhadi Abdo'yu gözaltına aldı. Şüpheliler tutuklandı.



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