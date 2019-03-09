Libyalı işadamını 'partiye' davet ederek kaçıran ve ailesinden 170 bin dolar fidye alan Tunuslu karı koca yakayı ele verdi. Olay 10 Mart'ta İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. Libyalı Armatör işadamı Yousef Rajap Tunus'ta Amıra Bassa isminde bir kadın ile tanıştı. Kadın, işadamını İstanbul'a çağırdı. Libyalı, Amıra ve kardeşi Raua ile birlikte partinin yapılacağını iddia ettikleri Esenyurt'daki villaya gitti. Kapıyı Muhammed Fehed açtı. Çete, Rajap'ı ilaç verip bayılttı. Ailesinden 170 bin dolar fidye aldı. Korkudan ülkesine dönen Libyalı, Ekim 2018'de Güney Kore'ye gitti. Türk televizyonlarında operasyonu gördü, şüphelileri tanıyınca Türkiye'ye gelip suç duyurusunda bulundu. Polis, Fehed, Bassa ve kocası Abdulhadi Abdo'yu gözaltına aldı. Şüpheliler tutuklandı.





YUNUS EMRE KAVAK