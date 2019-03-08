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  • 09.03.2019 06:54
  • Son Güncelleme: 09.03.2019 07:07

'da 16 katlı otelde paniği! ler kendilerini dışarı attı

’da bulunan bir otelin odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otelde bulunan yerli ve yabancı 80 panikle kendilerini dışarı attı.

Yangın, saat 04:30 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi Peyami Safa Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otelin 16. Katında bulunan bir odada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında otelde bulunan yerli ve yabancı yaklaşık 80 turist panikle kendilerini dışarı attı.

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