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'de kocası tarafından kavanoz, kürek ve kemerle dövülen genç kadın şikayetçi olmadı

Kocası tarafından kavanoz, kürek ve kemerle dövülen genç kadın, “Çocuklarımın babası” diyerek bir şans daha verdi...

Cani kocasından şikayetçi olmadı
Eskişehir'de Sercan Alır (25), geçen yıl 5 aylık hamile eşi Nezaket Nur Alır'ı (24) kendisini aldattığı düşüncesine kapılarak, kavanoz, kemer ve kürek ile dövdü. Tutuklanan cani koca, 'nde yargılanacak. Öte yandan Alır'ın 'çocuklarımın babası' diyerek, eşi Sercan Alır'a bir şans daha vermek adına şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Nezaket Nur Alır, yediği dayak sonrasında komaya girdi. Kocasından şikayetçi olmadı.

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