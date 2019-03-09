Eskişehir'de Sercan Alır (25), geçen yıl 5 aylık hamile eşi Nezaket Nur Alır'ı (24) kendisini aldattığı düşüncesine kapılarak, kavanoz, kemer ve kürek ile dövdü. Tutuklanan cani koca, Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Öte yandan Alır'ın 'çocuklarımın babası' diyerek, eşi Sercan Alır'a bir şans daha vermek adına şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Nezaket Nur Alır, yediği dayak sonrasında komaya girdi. Kocasından şikayetçi olmadı.
Nezaket Nur Alır, yediği dayak sonrasında komaya girdi. Kocasından şikayetçi olmadı.
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