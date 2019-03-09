Canlı bilgi yarışması Hadi bu akşam 20.30'da başlayacak. Hadi'nin merakla beklenen ipucu sorusu açıklandı. Hadi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Harry Potter serisinin bir solukta izlenen 8 filmden oluştuğunu bir kenara yaz. Bu akşam işine yarayabilir, bizden söylemesi." ifadelerine yer verildi. İşte 9 Mart Hadi ipucu sorusunun yanıtı...

9 MART HADİ İPUCU SORUSU

Soru: Harry Potter serisinin bir solukta izlenen 8 filmden oluştuğunu bir kenara yaz. Bu akşam işine yarayabilir, bizden söylemesi.

HARRY POTTER 8 SERİ FİLMİNİN İSİMLERİ

Harry Potter ve Felsefe Taşı

Harry Potter ve Sırlar Odası

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı

Harry Potter ve Ateş Kadehi

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı

Harry Potter ve Melez Prens

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2

HARRY POTTER HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Harry Potter, İngiliz yazar J.K. Rowling tarafından yedi kitap hâlinde yazılan fantastik roman serisi ve bu kitaplardan uyarlanan film serisi. Dünya çapında elde ettiği başarı ve yakaladığı satış rakamlarıyla çığır açmayı başarmış ve edebiyat tarihine geçmiştir. Harry Potter serisinin yedinci kitabı piyasaya çıktığı ilk gün ABD'de 8,5 milyonun üzerinde bir satış rakamı yakalayarak erişilmesi güç bir rekora imza atmıştır.

Harry Potter serisinin ilk kitabı, Harry Potter ve Felsefe Taşı, 1997 yılında piyasaya çıkmıştır. Yedi kitaplık seri, günümüz itibarıyla tümüyle tamamlanıp satışa sunulmuştur. Seriye ek olarak, iki Harry Potter ders kitabı ile Ozan Beedle'ın Hikayeleri satışa sunulmuştur. Rowling tarafından kurgulanan ve Jack Thorne tarafından yazılan Harry Potter ve Lanetli Çocuk, 30 Temmuz 2016'da Londra'da tiyatro oyunu olarak sahneleyenmeye başlamış, sahne metni de kitaplaştırılarak yayımlanmıştır.

Ünlü serinin kitapları, "Dünyanın En Hızlı Satan Kitabı" ve "Dünyanın En Çok Satılan Çocuk Romanı" unvanlarını şimdiden üstlerine almışlardır. Kitap serisi her yaştan okurun ilgisini çekmiştir.