İzleyicileri ekran başına kitleyen Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölümü bu hafta çarşamba günü yayınlandı. 6 Mart Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümde Ertuğrul ve Alıncak arasında bir anlaşma yapıldı. Ancak ortalık yine karışmaya başladı. Ertuğrul Bey düşmanlarına karşı harekete geçti. 13 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak Diriliş Ertuğrul 139. bölüm fragmanı yayınlandı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 139. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul yeni bölümünde aksiyon doruktaydı. Bu haftaki bölümün sona ermesinin ardından Diriliş Ertuğrul 139. bölüm fragmanında yaşanacaklar merak ediliyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hülagü Han'ın Sultan Keykavus'u idam ederek Türk obalarına gözdağı vermek istemesi üzerine komutan Alıncak onu Hülagü Han'a götürerek gözüne girmeyi amaçlıyordu. Ertuğrul Bey ise bu planı bozarak Sultan Keykavus'u kaçırıp, Komutan Alıncak'a büyük bir darbe vurmuştu.

ALINCAK'TAN OBAYA BASKIN

Komutan Alıncak, Ertuğrul Bey'den şüphelenip Kayı obasını bassa da Ertuğrul Bey Moğollar'ın arasına soktuğu gizli casusu Mergen sayesinde, Sultan'ı Berke Han'ın kaçırdığına inandırmıştı.

SELCAN'IN SUÇSUZLUĞU ORTAYA ÇIKIYOR



Selcan'ın kendisine attığı tokadı sindiremeyen Sırma, Selcan'a hançerle saldırmış fakat kendini savunmaya çalışan Selcan, Sırmay'ı yaralamıştı.

Bu olayı öğrenen Beybolat Bey, sinirinden deliye dönmüş, yargısız infaz yaparak Selcan'a kırbaç cezası vermek istemişti. Ertuğrul Bey ise son anda yetişip bu duruma engel olup Selcan'ı yeniden adil bir şekilde yargılayıp İlbilge'nin verdiği ifadeyle de suçsuz olduğunu ortaya çıkarmıştı.

ALINCAK AMACINA ULAŞMAK İÇİN UĞRAŞIYOR



Ertuğrul Bey, Alıncak'a Moğollardan çalınan altınları verme sözüyle obasını geri almıştı. Alıncak'ın amacı ise altınları aldıktan sonra Ertuğrul Bey'i öldürmekti. Ertuğrul Bey bu oyunu anlayıp Komutan Alıncak'a yeni bir hamle yapmış ve onlardan kaçırdığı Sultan Keykavus'u onlara teslim edeceğini söylemişti. Komutan Alıncak da tüm itibarı bu meseleye bağlı olduğu için bu durumu mecburen kabul etmişti.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 139. BÖLÜM FRAGMANI