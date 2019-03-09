Milli Piyango bileti alan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını büyük bir merakla bekliyordu. Milli Piyango çekilişi için geri sayım sona erdi. 9 Mart Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. Peki, kazanan numaralar hangileri oldu? İşte Milli Piyango sonuçları sorgulama işlemi...

9 MART MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

9 Mart Milli Piyango çekilişi noter huzurunda yapıldı. Çekilişin gerçekleştirilmesinin ardından büyük ikramiye kazanan numaralar belli oldu. İşte Milli Piyango tam liste…

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Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (ANKARA), BURSA-MERKEZ

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar



366449



100000 TL ikramiye kazanan numaralar



342681



10000 TL ikramiye kazanan numaralar



034345 042914 075255 098968 132326 143541

200193 294082 336088 342457 385055 391618

400172 426530 444733 485791 506242 522831

556300 688729



1000 TL ikramiye kazanan numaralar



001499 007502 033753 046186 093341 113187

120352 131612 141906 147118 152380 157587

173657 173887 198173 207451 209000 215520

234493 245506 259922 272767 306628 321429

353921 355526 367878 372252 377882 379890

384539 386216 410899 432760 445997 446755

450464 451286 453899 495656 506316 512074

529622 565548 566133 584692 605922 614687

647641 693626



Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar



01530 01600 05916 07739 15373 17032

17444 17616 17678 21538 27455 27651

31936 31937 33181 33706 36064 38854

45243 47207 49192 49453 52349 55673

57945 59648 65820 67396 67632 67673

69180 69470 72198 80729 83085 84496

90912 90942 97897 99658



Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar



0009 0156 0174 0464 0509 1070

1318 1399 1439 1445 1517 1650

2366 3531 3954 4484 4526 4539

4596 4600 4715 5757 5867 5936

6826 7437 7926 8151 9425 9866



Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar



071 158 216 263 324 356

451 501 505 642 650 682

699 712 837 866 894 902

973 987



Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar



08 14 30 45 61 71

80



Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar



2 9



2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar



066449 166449 266449 306449 316449 326449

336449 346449 356449 360449 361449 362449

363449 364449 365449 366049 366149 366249

366349 366409 366419 366429 366439 366440

366441 366442 366443 366444 366445 366446

366447 366448 366459 366469 366479 366489

366499 366549 366649 366749 366849 366949

367449 368449 369449 376449 386449 396449

466449 566449 666449

İKRAMİYELER NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletinin son 3 (üç) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- (Bir milyon TL) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.