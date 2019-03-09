Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 09.03.2019 20:15
  • Son Güncelleme: 09.03.2019 20:19

'da şüpheli olay! dan hemen önce ailesine...

’nde ailesine edeceğini söyleyen genç aracıyla birlikte uçurumdan aşağıya uçtu. Araç içerisinde sıkışan genci çevredeki vatandaşlar kurtarırken araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza yapmadan önce ailesine bakın ne demiş?

Olay, saat 15.00 sıralarında Gürpınar Mahallesi Denizyolu Caddesi'nde bulunan Manda Burnu Tepesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, edeceğini söyleyen 22 yaşındaki S.D. ailesine ait 42 YA 749 plakalı araçla yola çıktı. Bir süre arabayla gezen genç Manda Tepesi'ne geldiği sırada yaklaşık 40 metre yükseklikten aşağıya düştü. Düşen araç defalarca takla attıktan sonra durabildi. Araç içerisinde sıkışan S.D. çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Olayı gören vatandaşlar araç içerisinde sıkışan genci kurtararak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları genci çevrede bulunan özel bir hastaneye sevk etti. sonrası polis ekipleri çevrede çalışma yaparken araç kullanılamaz hale geldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam Haberleriİstanbul'da şüpheli olay! Kazadan hemen önce ailesine...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar