Gazeteci Fatih Altaylı, geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı geçirdi. Damarı tıkanan Altaylı'ya anjiyo yapıldı. Köşe yazısında ise "Bu durumumla ilgili olarak bir minik tavsiye vermek isterim. Canan Karatay Hanımefendi'nin önerdiği diyetleri uygulamayın. Bu diyetler kulağa hoş ya da işinize gelebilir. Belki birkaç kişiye de yaramış olabilir. Ama çok daha fazla insanın başına dert açtığından ve hatta ölümüne neden olduğundan şüpheniz olmasın" dedi. Açıklamalarıyla olay olan Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Canan Karatay, bir kez daha gündemin odağına oturdu. Ancak bu suçlamalara Karatay'dan yanıt geldi.



'SAĞLIKLI BESLENDİ, İYİLEŞTİ'

Uzman doktor, katıldığı televizyon programında izlediği diziden örnek verdi. Altaylı'yı dizinin dedikoducu karakterinden

bahsederek eleştirdi. Karatay, "Fatih bey bana iftira attı, sağlıklı yediği için o krizi atlattı. Fatih beye çok geçmiş olsun, doktorlar biraz onu şey yapmış. Şimdi Fatih Altaylı da 'ben demiyorum doktorlar dedi' diyor, hadi ordan" diye cevap verdi.

Fatih Altaylı, daha önce de Karatay'ın sporcu beslenmesi ile ilgili sözlerini eleştirmişti: Bunlar ciddi işler. Karatay gibi 'Tereyağını avuçla yiyin, zeytinyağını kafanıza dikin' diyen birine bırakılmaz.



KARATAY PASTASI

Karatay'a katıldığı programda doğum günü sürprizi yapıldı. Pastanın içerisinde ise adeta yok yok: Badem unu, kestane unu, hurma püresi, hurma suyu, hindistan cevizi yağı, zeytin yağı, ham kakao, organik yumurta, karbonat, doğal elma sirkesi ve Çankırı kaya tuzu.