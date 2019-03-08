Yurda kaçak olarak sokulmak istenen 26 papağan ele geçirildi

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Bulgar sürücü, şüphe üzerine durduruldu. Araçta 26 Sultan papağanı bulundu. Hayvanların, ses çıkarmamaları için ilaçla uyutularak, özel keseler içine sıkıştırıldıkları belirlendi. Papağanlar, veteriner Feyza Güner Gökpınar'a teslim edildi.
Yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen 26 papağandan 2'si telef oldu.
Yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen 26 papağandan 2'si telef oldu.
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