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Yurda kaçak olarak sokulmak istenen 26 papağan ele geçirildi

Sultan operasyonu
Türkiye'ye giriş yapmak üzere 'na gelen Bulgar sürücü, şüphe üzerine durduruldu. Araçta 26 Sultan papağanı bulundu. Hayvanların, ses çıkarmamaları için ilaçla uyutularak, özel keseler içine sıkıştırıldıkları belirlendi. Papağanlar, veteriner Feyza Güner Gökpınar'a teslim edildi.



Yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen 26 papağandan 2'si telef oldu.

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