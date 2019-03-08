Bugünkü
Takvim

Kontrolü 'el'den bırakma

Kontrolü 'el'den bırakma
Meme i, dünyada her yıl 1 milyon 700 binden fazla kadını etkiliyor. Ülkemizde de her 8 kadından biri hayatının bir döneminde ine yakalanıyor. Uzmanlar erken tanı ve tedavi yöntemlerinin hayat kurtardığına bir kez daha vurgu yapıyor. Meme kanserinin 7 sinyali ise şöyle sıralanıyor:

Kitle varlığı.
Meme başı akıntısı.
Meme başındaki şekil bozuklukları.
Meme başı derisinde değişiklikler
büyüme ya da şekil bozukluğu
Meme cildinde yara veya kızarıklık
Memede ödem.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriKontrolü 'el'den bırakma
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri