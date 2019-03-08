Kontrolü 'el'den bırakma

Meme kanseri, dünyada her yıl 1 milyon 700 binden fazla kadını etkiliyor. Ülkemizde de her 8 kadından biri hayatının bir döneminde meme kanserine yakalanıyor. Uzmanlar erken tanı ve tedavi yöntemlerinin hayat kurtardığına bir kez daha vurgu yapıyor. Meme kanserinin 7 sinyali ise şöyle sıralanıyor:
Kitle varlığı.
Meme başı akıntısı.
Meme başındaki şekil bozuklukları.
Meme başı derisinde değişiklikler
Memede büyüme ya da şekil bozukluğu
Meme cildinde yara veya kızarıklık
Memede ödem.
Kitle varlığı.
Meme başı akıntısı.
Meme başındaki şekil bozuklukları.
Meme başı derisinde değişiklikler
Memede büyüme ya da şekil bozukluğu
Meme cildinde yara veya kızarıklık
Memede ödem.
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