Oğlunu trafik kazasında kaybeden anne, perişan halde adalet istiyor. Olay geçen yıl Antalya'da meydana geldi. 24 yaşındaki aşçı Engin Ustaali ile arkadaşı E.N.T, otobüsten inip yolun karşısına geçmek istedi. İki arkadaşa A.H.'nin kullandığı otomobil çarptı. Yaralıları hastaneye kaldırdı. Ustaali, kurtarılamadı. Sürücü A.H. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İlk duruşma ise 28 Şubat'ta görüldü. A.H. o gece 30 kilometre hızla ilerlediğini belirtip çok üzgün olduğunu söyledi. Duruşma ertelendi. Anne Nuray Ustaali, kazanın gerçekleştiği caddeye bakamadı. Acılı anne, "Otobüse binmiyorum, o tarafa bakamıyorum. Bende geceleri uyku yok. Türkiye duysun sesimi. Ellerim titriyor, 8 aydır yalnız kalamıyorum" dedi.
- Yaşam
- 08.03.2019
- Gazete
'Engin'lere sığmayan acı!
Antalya’da Engin Ustaali, trafik kazasında öldü. Acılı annesi, “Otobüse binmiyorum, o caddeye bakamıyorum” diyerek gözyaşı döktü.
- Tatil dönüşü korkunç kaza! Cesetleri tarlaya savruldu
- Derede balık avlarken feci şekilde can verdi
- Beşiktaş’taki korkunç kazadan acı haberler geldi!
- 16 asırlık tarihi İstanbul surları tehlike altında
- Amerika sadece ona diz çökmüştü! İşte o Osmanlı Paşası...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.