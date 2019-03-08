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'Engin'lere sığmayan acı!

’da , öldü. Acılı annesi, “Otobüse binmiyorum, o caddeye bakamıyorum” diyerek gözyaşı döktü.

'Engin'lere sığmayan acı!
Oğlunu kaybeden anne, perişan halde adalet istiyor. Olay geçen yıl 'da meydana geldi. 24 yaşındaki aşçı Engin Ustaali ile arkadaşı E.N.T, otobüsten inip yolun karşısına geçmek istedi. İki arkadaşa A.H.'nin kullandığı otomobil çarptı. Yaralıları hastaneye kaldırdı. Ustaali, kurtarılamadı. Sürücü A.H. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İlk duruşma ise 28 Şubat'ta görüldü. A.H. o gece 30 kilometre hızla ilerlediğini belirtip çok üzgün olduğunu söyledi. Duruşma ertelendi. Anne Nuray Ustaali, kazanın gerçekleştiği caddeye bakamadı. Acılı anne, "Otobüse binmiyorum, o tarafa bakamıyorum. Bende geceleri uyku yok. duysun sesimi. Ellerim titriyor, 8 aydır yalnız kalamıyorum" dedi.

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