Cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlamak ister misiniz? O zaman doğru adrestesiniz. En yeni ve güncel cuma mesajlarını haberimizde derledik. İslam alemi cuma namazına hazırlanırken bir yandan da birbirlerinin cumasını tebrik etmek için internet üzerinden cuma mesajlarını araştırıyor. İşte sosyal medyanızda ya da SMS olarak paylaşabileceğiniz en yeni ve resimli cuma mesajları...

EN YENİ CUMA MESAJLARI

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Rablerinden korkanlar bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar.

Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.