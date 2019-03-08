KOÇ

Girişimci yönünüz işinizde her zaman takdir görmenizi sağlıyor. İş konularındaki başarınızın yüksek titreşimli güzel halini aşk hayatınıza da yönlendirin. Siz üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. İşinizde yeni kararlar almanızın zamanı geldi. Sizi etkileyecek kişilerin ortak özellikleri, güzel konuşmaları ve dış görünüşlerindeki özen. Çevrenizi sınayacağınız bir gün. Ay, bugün burcunda hareket ediyor. Kişisel ilişkilerini maddesel kazançlarınla aynı paralellikte tutmak isteyebilirsin.