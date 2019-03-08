Adana'da yakalandılar! Uyuşturucu bulamayınca...

Adana'da kırmızı ve yeşil reçeteli hapları bağımlılara sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden aralarında eczacı kalfasının da bulunduğu 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana'da uyuşturucu etkili hapları bağımlılara sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
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