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  • 08.03.2019 09:35
  • Son Güncelleme: 08.03.2019 09:41

Adana'da yakalandılar! Uyuşturucu bulamayınca...

Adana'da kırmızı ve yeşil reçeteli hapları bağımlılara sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden aralarında eczacı kalfasının da bulunduğu 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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