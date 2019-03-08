Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Ödül 50 bin TL. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bugünkü ipucumuz genellikle kadın dergilerinde adına sıkça rastlanan ve saçlara uygulanan bir işlemden geliyor sevgili hadiciler. Genellikle açık renkle yapılan, saç uçlarındaki ışık oyunlarına verilen fransızca bir kelimeden bahsediyoruz. Türkçede gölge anlamına gelen bu terim son yıllarda çok popüler bir model olurken genellikle saç diplerinin doğal renginde bırakıldığı ve uçlara doğru rengin yavaş yavaş açıldığı bir boyama işlemidir. Bu terimin ismini hatırladınız mı hadiciler?" denildi. İşte 8 Mart Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (8 MART 2019)

Soru: Türkçe'de gölge anlamına gelen Fransızca kelime nedir?

Cevap: OMBRE

EVDE OMBRE NASIL YAPILIR?

Ombre boyama tekniğiyle boyalı saçlar daha doğal bir görünüm elde edebilir. Bu trendin yayılma hızıyla kuaförlerde ombre fiyatları da paralel şekilde arttı. Ombre fiyatları 160 TL-550 TL arasında fark gösteriyor. Bu nedenle kadınlar da şu soruyu sıkça sormaya başladı: Evde ombre nasıl yapılır? İşte cevabı...

Ombre için malzemeler:

Saç renginizden 2 ya da 3 ton daha açık bir saç boyası. (Saçın uzunluğuna ve sıklığına göre 2 kutu yada 3 kutu boya gerekebilir)

Eldiven

Boya fırçası ve kabı

Folyo

Ombre yapılışı:

İlk önce boyanmasını istediğiniz saç uçlarını tarayın. Daha sonra toka yardımı ile saçlarınızı toplayın. Saç uçlarına yetecek kadar boya hazırlayın. Hazırlanan karışım saç diplerinden 20 cm kendi doğal rengi bırakılarak saç uçlarına hazırlanan karışım içinde bulunan fırçasıyla sürülür. Saçta bekleme süresi açılmayı istediğiniz rengi elde edene kadar bekleyebilirsiniz. Açık renk saçlarda 25-35 dakika , koyu renklerde 35– 40 dakika bekletebilirsiniz.