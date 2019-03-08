Eleq ipucu sorusu yayınlandı. Türk Telekom'un mobil canlı bilgi yarışması Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Bugün nasılsınız sevgili eleqseverler? Konumuz coğrafya ve cevabını çok rahat bileceğiniz bir #eleqipucu sorusuyla sizlerleyiz. Ev hanımlarının maketlerini yaptığı, Osmanlı ahşap mimarisinin örneği olan Safranbolu evleri nerededir, hatırladınız mı?" denildi. İşte 8 Mart Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (8 MART 2019)

Soru: Safranbolu evleri nerede?

Cevap: KARABÜK

Safranbolu evleri, Karabük iline bağlı Safranbolu ilçesinde yer almaktadır. Safranbolu Evleri yüzlerce yıllık bir süreçte oluşan Türk kent kültürünün günümüzde yaşamaya devam eden en önemli yapı taşlarıdır.

İlçe merkezinde 18. ve 19. yy. ile 20. yy. başlarında yapılmış yaklaşık 2000 geleneksel Türk evi bulunmaktadır. Bu eserlerin 800 kadarı yasal koruma altındadır. Evler Safranbolu´nun iki ayrı kesiminde gruplanmış durumdadır. Birincisi "Şehir" diye bilinen ve kışlık olarak kullanılan kesim, ikincisi "Bağlar" diye bilinen ve yazlık olarak kullanılan kesim.