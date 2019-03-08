Özel Güvenlik Görevlisi sınavının sonuçları büyük bir merakla bekleniyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü takviminde sınavın açıklanma tarihi 8 Mart Cuma günü olarak açıklanmıştı. Şimdi birçok kişi Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları sorgulama işlemiyle araştırma yapıyor. İşte merakla beklenen ÖGG sınav sonuçları...

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

80. Özel Güvenlik Görevlisi sınavı 17 Şubat tarihinde yapılmıştı. ÖGG 80. dönem sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ ETMEK İSTEYENLER İÇİN YAPILAN AÇIKLAMA

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.



Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.



Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.



Adaylar, sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz sonuçlarını Başkanlığın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden de ilan edilecektir.



Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.