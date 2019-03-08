Tüm hastalıklar bağırsaktan yayıldı... ABD'li Nörolog ve Beslenme Uzmanı Dr. David Perlmutter, bağırsak ve beyin arasındaki sırrı açıkladı. Güçlü sindirimin nörolojik hastalıkları önlediğini anlattı. Sağlık için gerekli olan suyun, arıtılmadan içilmesinin bağırsaklara zarar vereceğini vurguladı. Şu bilgileri paylaştı: Vücudun, sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için su olmazsa olmazdır. Ancak içilen suyun, içerdiği maddeleri bilmek gerekir. Pek çok evde, musluk suyu tercih edilir. Bu sudaki fazla klor, bağırsaklara zarar verir. Klorlu suyun vücuda teması, cilt hastalıklarını beraberinde getirir...
- Yaşam
- 08.03.2019
- Gazete
Evdeki düşman teflon tencere
Tarım ilaçları ve teflon tencereler, hastalık getiriyor. Dr. David uyarıyor: İçeceğiniz suyu bile arıtın...
Tüm hastalıklar bağırsaktan yayıldı... ABD'li Nörolog ve Beslenme Uzmanı Dr. David Perlmutter, bağırsak ve beyin arasındaki sırrı açıkladı. Güçlü sindirimin nörolojik hastalıkları önlediğini anlattı. Sağlık için gerekli olan suyun, arıtılmadan içilmesinin bağırsaklara zarar vereceğini vurguladı. Şu bilgileri paylaştı: Vücudun, sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için su olmazsa olmazdır. Ancak içilen suyun, içerdiği maddeleri bilmek gerekir. Pek çok evde, musluk suyu tercih edilir. Bu sudaki fazla klor, bağırsaklara zarar verir. Klorlu suyun vücuda teması, cilt hastalıklarını beraberinde getirir...
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