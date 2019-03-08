hastalıklarbağırsaktanyayıldı...ABD'li Nörologve BeslenmeUzmanıDr. DavidPerlmutter,bağırsak vebeyin arasındakisırrı açıkladı. Güçlü sindiriminnörolojik hastalıklarıönlediğini anlattı. Sağlıkiçin gerekli olan suyun, arıtılmadaniçilmesinin bağırsaklarazarar vereceğinivurguladı. Şu bilgileri paylaştı:Vücudun, sağlıklı birşekilde işleyebilmesi için suolmazsa olmazdır. Ancakiçilen suyun, içerdiği maddeleribilmek gerekir. Pekçok evde, musluk suyu tercihedilir. Bu sudaki fazlaklor, bağırsaklara zararverir. Klorlu suyun vücudateması, cilt hastalıklarınıberaberinde getirir...