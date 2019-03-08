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Hayatını yakma!

Yakılan her sigara ölümü bir adım daha yaklaştırıyor. Uzmanlar bağımlıları böyle uyarıyor

Hayatını yakma!
Sigara birçok ölümcül hastalığın temel sebebi olarak görülüyor. Sigara kullanımının erken yaşlara indiğine vurgu yapan Dr. Hicran Mammadova, bağımlıları uyarıyor: "Sigara, akciğer i, gırtlak (larenks) kanseri, ağız, dil, diş eti kanseri, mide ve mesane kanseri gibi birçok kansere ve sistemi hastalıklarına yol açar. Gebelik döneminde sigara içilmesi bebekte gelişim ile zeka geriliğine, beyin kanamalarına ve diğer kalp damar sistemi hastalıklarına neden olmaktadır. Nargile, 100'den fazla sigarayla eş değerdir. Sigaranın bırakılması imkansız değildir..."

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