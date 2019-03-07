Olay, Eynesil ilçesi Aralık köyü ile Dereköy yol güzergahında meydana geldi. İddiaya göre, yaya olarak evine gitmekte olan E.A. (20) isimli genç kız henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından yolda darp edilerek dere yatağına çekilmeye çalışıldı. Genç kızın bağırması üzerine köylüler hemen olay yerine geldi. Köylüler genç kızı cezaevi firarisi şahsın elinden kurtararak polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli şahı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı Görele Adliyesine sevk edildi. Olayı duyan vatandaşlar ise Görele Adliyesi önünde toplanarak tepkilerini dile getirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.