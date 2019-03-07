Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 07.03.2019 22:52
  • Son Güncelleme: 07.03.2019 22:52

'da ortalığı karıştıran olay! Adliye önüne akın ettiler...

’un Eynesil ilçesinde cezaevi firarisi bir kişinin genç bir kızı darp edip taciz ettiği iddiası infial uyandırdı. Olayı duyan vatandaşlar adliyenin önüne toplanarak sert tepki gösterdi.

İlçe karıştı! Adliye önüne akın ettiler

Olay, Eynesil ilçesi Aralık köyü ile Dereköy yol güzergahında meydana geldi. İddiaya göre, yaya olarak evine gitmekte olan E.A. (20) isimli genç kız henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından yolda darp edilerek dere yatağına çekilmeye çalışıldı. Genç kızın bağırması üzerine köylüler hemen olay yerine geldi. Köylüler genç kızı cezaevi firarisi şahsın elinden kurtararak polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli şahı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı ne sevk edildi. Olayı duyan vatandaşlar ise Görele Adliyesi önünde toplanarak tepkilerini dile getirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriGiresun'da ortalığı karıştıran olay! Adliye önüne akın ettiler...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar