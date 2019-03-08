Manisa'da yaşayan ev hanımı Ayla Genç (53) ile emekli Bayram Genç (59) çifti, 2006 yılında koruyucu aile olmaya başladı. Fikir ise çocuklarından geldi. İkili, ilk olarak 2006'da, engeli bulunan 10 yaşındaki Enis'e, 2012'de yüzde 50 zihinsel engelli 15 yaşındaki Ayşenur'a, son olarak 2013'de 14 yaşındaki Yusuf'a koruyucu aile oldu. Ayla Genç, kendi evlatlarına gösterdiği ilgi ve sıcaklığı 3 çocuğa da gösterdiğini ifade etti.
- Yaşam
- 08.03.2019
- Gazete
Ayla Ana!
2 çocuk annesi Ayla Genç, 3 çocuk daha evlat edindi. Kadın, “Ölene dek yanlarındayım” dedi.
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