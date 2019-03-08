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Ayla Ana!

2 çocuk annesi , 3 çocuk daha evlat edindi. Kadın, “Ölene dek yanlarındayım” dedi.

Ayla Ana!
Manisa'da yaşayan ev hanımı Ayla Genç (53) ile emekli Bayram Genç (59) çifti, 2006 yılında olmaya başladı. Fikir ise çocuklarından geldi. İkili, ilk olarak 2006'da, engeli bulunan 10 yaşındaki Enis'e, 2012'de yüzde 50 zihinsel engelli 15 yaşındaki Ayşenur'a, son olarak 2013'de 14 yaşındaki Yusuf'a koruyucu aile oldu. , kendi evlatlarına gösterdiği ilgi ve sıcaklığı 3 çocuğa da gösterdiğini ifade etti.

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