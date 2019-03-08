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  • 08.03.2019 16:44
  • Son Güncelleme: 08.03.2019 16:56

Son dakika: 'de paniği! Dumanlar tüm caddeyi sardı

yakınlarındaki bir binada çıktı, dumanlar tüm caddeyi sardı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

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