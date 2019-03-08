İstanbul Ümraniye Alemdağ Caddesi Çarşı Durağı yakınlarında bir binada yangın çıktı. Olay yerine ekipler sevk edilirken, dumanlar tüm caddeyi sardı.
Ayrıntılar gelecek...
İstanbul Ümraniye Alemdağ Caddesi Çarşı Durağı yakınlarında bir binada yangın çıktı. Olay yerine ekipler sevk edilirken, dumanlar tüm caddeyi sardı.
Ayrıntılar gelecek...
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