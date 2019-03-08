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''irin gidin

’da çok sayıda lüks aracın yer aldığı maganda konvoyu, yolu kesti. yapıp o anları drone ile saniye saniye kaydettirdi...

'Drift'irin gidin
Şehir magandaları, terör estirdi. Olay dün 'de meydana geldi. Bir çiftin düğünü için toplanan onlarca ultra lüks otomobil, konvoy halinde yola çıktı. Bir süre sonra Kuzey Marmara otoyoluna geçerek, 'ne seyretmeye başladı. Yolu trafiğe kapatan magandalar, dakikalarca drift yaptı. Uzun araç kuyrukları oluştu. Magandalar bununla da yetinmeyip, megakentin adeta altını üstüne getirdi. O anları da kameraya kaydettirdi. Emniye güçleri, şüphelileri yakaladı.

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