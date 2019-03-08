Şehir magandaları, terör estirdi. Olay dün İstanbul Başakşehir'de meydana geldi. Bir çiftin düğünü için toplanan onlarca ultra lüks otomobil, konvoy halinde yola çıktı. Bir süre sonra Kuzey Marmara otoyoluna geçerek, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne seyretmeye başladı. Yolu trafiğe kapatan magandalar, dakikalarca drift yaptı. Uzun araç kuyrukları oluştu. Magandalar bununla da yetinmeyip, megakentin adeta altını üstüne getirdi. O anları da kameraya kaydettirdi. Emniye güçleri, şüphelileri yakaladı.
- Yaşam
- 08.03.2019
- Gazete
'Drift'irin gidin
İstanbul’da çok sayıda lüks aracın yer aldığı maganda konvoyu, yolu kesti. Drift yapıp o anları drone ile saniye saniye kaydettirdi...
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