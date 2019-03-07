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  • 08.03.2019 01:23
  • Son Güncelleme: 08.03.2019 01:23

Uzun ve anlamlı mesajları ve sözleri!

Kadın Günü'nün gelmesinin ardından vatandaşlar uzun ve anlamlı Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleriyle ilgili araştırma yapıyor. Uzun ve anlamlı Kadınlar Günü mesajlarını detaylı bir şekilde sizin için derledik.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları başladı. Şimdi birçok kişi Uzun ve anlamlı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ile ilgili internette araştırma yapıyor. Dünya Kadınlar Günü'ne dair en güzel, uzun ve anlamlı sözleri sizin için derledik. Bu önemli günde yakınlarınıza, sevdiklerinize ve arkadaşlarınıza birbirinden güzel mesajları gönderebilirsiniz. İşte uzun ve anlamlı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri...

UZUN VE ANLAMLI 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarım.

Kadınlar insanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır. Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun.

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