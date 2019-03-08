Çamlıca'da ilk namaz ilk kandil

Görkemli görüntüsüyle büyüleyen Çamlıca Camii, dün sabah ezanıyla açıldı. Üç ayların ilk günü olan Regaip Kandili'nde gerçekleşen açılış nedeniyle camiye büyük ilgi vardı. 6 minareli ve 63 bin kapasiteli camide dün gece ise ilk kandil coşkusu yaşandı. Mübarek geceyi burada geçirmek isteyen vatandaşlar, camiye akın etti. Kandil, okunan Kuran-ı Kerim ve dua ile yad edildi.
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