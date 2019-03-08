8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kutlanıyor. Yurdun her yerinde her işin altından kalkabilen kadınlar, hikayeleri ile dikkat çekiyor. Erkeklerin hakim oldukları işlerde önemli görevlerin üstesinden başarıyla gelen kadınlar, sahip oldukları gücün farkında olduklarını gösteriyor.



NENE HATUN'UN İZİNDEYİZ

Kadınlar vatan savunmasında da 7 gün 24 saat görev yaparak adlarından söz ettiriyor. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde güvenlik korucusu Özgül Güzey, "Kurtuluş Savaşı'nda Nene Hatun gibi ismini sayamadığımız birçok annemiz gereken mücadeleyi verdi. Biz de onlardan bayrağı devralarak aynı mücadeleye devam etmekteyiz" diye konuştu.