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Gür'kan' ailesi

, iki oğlunu, kardeşini ve yeğenini hunharca katletti. Bacanağını da ağır yaralayan cani, leri miras yüzünden işlediğini belirtti.

Gür'kan' ailesi
MEGAKENT güne, aile katliamıyla uyandı. Bir yıl önce cezaevinden çıkan adam, ikisi öz oğlu olmak üzere 4 kişiye kıydı. 54 yaşındaki Şinasi Gürkan, 15 yıl önce iki kardeşini öldürdü, tutuklandı. Kısa süre önce tahliye oldu. 'taki evine yerleşti. Evden önceki akşam silah sesleri yükseldi. Baba, oğulları Göksel (21) ile Gökmen'i (16) katletti. Avcılar'da pusuya yatıp kardeşi Mühendis Gürkan'ı (45) otomobilde öldürdü. Durmak bilmeyen katil, eski bacanağı Alihan Tiz (55) ve oğlu Erdal Tiz'i (33) Başakşehir'de kurşun yağmuruna tuttu. Genç can verirken babası ağır yaralandı. Yakanalanan zanlının, "Kardeşlerim, 2004'te öldürüldü. Diğer kardeşlerim, suçu benim üstüme attı. İçerdeyken eşimle boşandık, kötü yola düştü. Tahliye oldum, miras kavgasının hala devam ettiğini de görünce daha fazla dayanamadım. Hepsini öldürdüm. Yakalanmasaydım, cenazede cinayetlere devam edecektim. Daha sonra canıma kıyacaktım" dediği öğrenildi.



Gürkan 21, (solda) kardeşi ise 16 yaşındaydı. İki kardeş, gözü dönmüş babalarının silahından çıkan kurşunlarla can verdi.

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