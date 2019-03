8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm dünyada kutlanan ve çeşitli etkinliklere sahne olan özel bir gündür. Her yıl 8 Mart'ta kutlanan Dünya Kadınlar Günü bu yıl da çeşitli etkinlikler ile kutlanacak. Kadınlar Günü'ne özel en güzel mesajları haberimizde derledik. Sizde sevdiklerinize bu özel günde kendilerini mutlu etmek için güzel bir mesaj gönderebilirsiniz. İşte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili en güzel mesajlar ve sözler...

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

* "Dünyada her şey kadının eseridir." Mustafa Kemal Atatürk

* Güneş yüzlü annem, ellerinden öperim. Kadınlar günün kutlu olsun.

* Peygamberimizin (Cennet annelerin ayakları altındadır) sözünün muhatabı olan tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarım.

* Her şeye değer senin sonsuz sevgin. Seni çok arıyorum, çok özledim. Kadınlar günün kutlu olsun biricik meleğim.

* Benim için herşeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel kadınına.. Kadınlar Günün Kutlu olsun...

* "Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun."

* Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım dinmiyor yada sevgim coşuyor. Kadınlar günün kutlu olsun.

* Bir günümde değil her günümdesin. Her gün, her saniye benimlesin. Her zaman bana destek oldun. Sen benım icin çok özelsin. Kadınlar Günün kutlu olsun...

* Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi, tarif et desen bana herhalde sadece "anne" derdim... Kadınlar günün kutlu olsun.

* Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum, doğru yolu buldum. Seni seviyorum. Kadınlar günün kutlu olsun...

* Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Çoğu zaman değil, her zaman her gözün nuru, hayatın can damarıdır. 8 Mart dünya kadınlar gününüz kutlu olsun.

* Mücevher gibidir, bir kadının gözyaşları. Onlar damladıkça, sizin değeriniz düşer. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü canı gönülden kutlarım.

* Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

* Kadınların özgür olabildiği, kadına saygının olduğu bir yıl olması dileğimle... Kadınlar Gününüz kutlu olsun."

* Her kadın bir annedir.. ve her erkeğin annesine gösterdiği saygıyı diğer kadınlara da göstereceği bir dünyada yaşama dileğiyle.. Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun.

* Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını da kadınlar yetiştirir. Kadına saygılı ol!

* Onlardan olduğumuz ve yaşamımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

* Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır icin çok teşekkürler kadınlar gunun kutlu olsun..

* Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. Seni seviyorum annem.. Kadınlar günün kutlu olsun...

* Sen o kadar bir şey söylemeden gidersin ki; üstüne milyonlarca bir şey söylenir. Kadınlar günün kutlu olsun.

* Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın, Annemsin. 8 Mart Dünya Kadınlar Günün Kutlu Olsun... Seni çok seviyorum.

* Analarımız, bacılarımız hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum.

* Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgili annecigim..

* Fedakarlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim. Kadınlar günün kutlu olsun...

* Eğer bana gözlerinle değıl de kalbinle bakmış olsaydın, seni ne kadar sevdiğimi çok iyi anlardın.. Kadınlar Günün kutlu olsun..

* Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyiki varsın. Seni çok seviyorum. Kadınlar Günün kutlu olsun..

* Kadınların başımızın tacıdır. Anamız eşimiz bacımız bir elmanın diğer yarısıdır. Üzmeyelim onları bir gün değil her gün bizim canlarımız

KADINLAR GÜNÜ ŞİİRLERİ

ANACIĞIM

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl?

Kaç geceler bana ninni söylerdi,

Hasta olunca oydu başucumda bekleyen,

Biraz yorulmayayım, üzülmeyeyim, hemen

Alır kucağına okşardı, saçlarımı öperdi.

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl?

Uzun kış geceleri masal masaldı.

Güzel çoban kızları, iyi kalpli sultanlar,

Bir suyun akışı gibi geçip gitti zamanlar

Şimdi ne o dünkü çocuk, ne de o masal kaldı.

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl?

Yıkayan oydu mürekkep lekeli parmaklarımı.

Akşam biraz geciksem yollara düşerdi .

Sokağa çıkarken «Yavrucuğum üşütme» derdi.

Hemen bir kazak örerdi biraz boş kaldı mı.

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl?

Bilirim yine kalbinde yerim anacığım.

Selam sana Kadınlar Günü İstanbul'dan.

Yeni dönmüşçesine bir akşam okuldan,

Vefalı ellerinden öperim anacığım.

ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN

VE KADINLAR

Ve kadınlar,

bizim kadınlarımız:

korkunç ve mübarek elleri,

ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle

anamız, avradımız, yarimiz

ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen

ve soframızdaki yeri

öküzümüzden sonra gelen

ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız

ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki

ve karasabana koşulan

ve ağıllarda

ışıltısında yere saplı bıçakların

oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan

kadınlar,

bizim kadınlarımız..

Nazım HİKMET