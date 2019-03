Hadi Gamer ipucu sorusu yayınlandı. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "hadi1000 gamer Vestel katkılarıyla bu akşam 19.30'da! Ödül Vestel'den 10.000TL! Konsol dünyasının gelmiş geçmiş en iyi oyunlarından biri olan God of War'ı kimler oynuyor sevgili hadiciler? Peki hikayesi yunan mitolojisine dayanan bu oyunun karakterlerini ne kadar tanıyorsunuz?" denildi. İşte 7 Mart Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ GAMER İPUCU SORUSU (7 MART 2019)

Soru: God of War oyununun karakteri kimdir?

Cevap: KRATOS

God of War Sony Computer Entertainment'e bağlı Santa Monica tarafından geliştirilen ve PlayStation 2 konsolu için 22 Mart 2005'te satışa sunulan video oyunu. Yunan Mitolojisi'ne dayanan ve aksiyon-macera türünde olan oyun, God of War serisinin piyasaya sürülen ilk oyunu olmasına karşın, seride kronolojik olarak ikinci sırada yer almaktadır.

Sparta ordusunun komutanı olan Kratos, savaşı kaybetmektedir ve ölmek üzere iken savaş tanrısı Ares'ile yaptığı anlaşmaya göre Ares, Kratos'un düşmanlarını yok edecek, Kratos ise Ares'in hizmetine girecekti. Fakat Ares, Kratos'u kandırır ve Kratos'un ailesini (karısını ve kızını) öldürmesine neden olur. Bunun üzerine Kratos, Ares'e hizmet etmekten vaz geçer. Sonra Kratos, kabuslarından kurtulacağı vaatleri ile Olimpos Tanrılarına 10 yıl boyunca durmadan hizmet eder.

Ares kız kardeşi olan Athena'nın şehrine, Athina'ya savaş açar. Athena'nın rehberlik ettiği Kratos, Ares'ten intakam almak için Athina'da bir kahinden Ares'i sadece Pandora'nın Kutusu ile yok edebileceğini öğrenir. Bunun üzerine Kratos, Pandora Tapınağı'na gider ve kutuyu bulur. Fakat bunu duyan Ares, Kratosu öldürür ve kutuyu ele geçirir. Kratos, yer altına dünyasına gitse de buradan kurtulup tekrar yeryüzüne çıkar.

Pandora'nın Kutusu'nu Ares'ten geri alan Kratos, kutunun etkisiyle Ares ile savaşacak güce sahip olur. Savaş esnasında Ares, Kratos'un Blades of Chaos adlı silahını alır ve onun önceden çektiği acıları yeniden yaşamasını sağlar. Fakat Kratos, Blade of the Gods adlı silahı bulur ve Ares'i öldürür.

Ares'in ölümü üzerine Athena, Kratos'un günahlarının affedileceğini; fakat gördüğü kabuslar hakkında herhangi bir şey yapamayacaklarını söyler. Bunu duyan Kratos, acılarını dindirmek için kendini yüksek bir dağdan Ege Denizi'ne atarak intihar eder. Fakat Kratos bir tanrıyı öldürdüğü için o tanrının yerini alır. Bu yüzden tanrılar onu denizden geri çıkarır ve ölmesine izin vermezler. Yeni savaş tanrısı olarak Olimpos Dağı'na getirilir.