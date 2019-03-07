Erzurum, Van ve Hakkari'de yarın okullar tatil mi? 8 Mart'ta Erzurum, Van ve Hakkari'de okullar tatil olacak mı?

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizdeki bazı illerde kar yağışı sürüyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Iğdır, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Şimdi kar yağışının olduğu bölgelerde yaşayan öğrenci ve veliler Erzurum, Van ve Hakkari'de yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. İşte 8 Mart'ta Erzurum, Van ve Hakkari'de okullar tatil olacak mı sorusuyla ilgili detaylar...

ERZURUM, VAN VE HAKKARİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bölgede kar yağışının devam etmesi nedeniyle Erzurum, Van ve Hakkari'de yarın okullar tatil mi sorusu merakla araştırılıyor. Henüz iç ilin valiliğinden de kar tatil olup olmayacağına dair resmi açıklama yapılmadı.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Iğdır, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.