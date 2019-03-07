



ABD'li Nörolog ve Beslenme Uzmanı Dr. David Perlmutter, beyin ve bağırsak arasındaki sağlık şifresini açıkladı. Güçlü bir beynin sırrını paylaştı...

Kahve, çikolata ve çay... Sohbetlerin olmazsa olmazı olan bu üçlü sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. Kahve ve çikolatanın makul miktarda, çayın ise istendiği kadar tüketilmesi, bağırsak bakterilerinin sağlığını koruyor.