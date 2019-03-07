Bugünkü
Takvim

Bir fincan kahvenin hafızaya hatırı var! hafızayı güçlendiriyor

tatlandıran , hafızayı güçlendiriyor. ’dan koruyor. ise sindirimi hızlandırıyor.



ABD'li Nörolog ve Beslenme Uzmanı Dr. David Perlmutter, beyin ve bağırsak arasındaki sağlık şifresini açıkladı. Güçlü bir beynin sırrını paylaştı...
Kahve, çikolata ve çay... Sohbetlerin olmazsa olmazı olan bu üçlü sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. Kahve ve çikolatanın makul miktarda, çayın ise istendiği kadar tüketilmesi, bağırsak bakterilerinin sağlığını koruyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriBir fincan kahvenin hafızaya hatırı var! Kahve ve çikolata hafızayı güçlendiriyor
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri