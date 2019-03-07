ABD'li Nörolog ve Beslenme Uzmanı Dr. David Perlmutter, beyin ve bağırsak arasındaki sağlık şifresini açıkladı. Güçlü bir beynin sırrını paylaştı...
Kahve, çikolata ve çay... Sohbetlerin olmazsa olmazı olan bu üçlü sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. Kahve ve çikolatanın makul miktarda, çayın ise istendiği kadar tüketilmesi, bağırsak bakterilerinin sağlığını koruyor.
- Yaşam
- 07.03.2019
- Gazete
Bir fincan kahvenin hafızaya hatırı var! Kahve ve çikolata hafızayı güçlendiriyor
Sohbetleri tatlandıran kahve ve çikolata, hafızayı güçlendiriyor. Alzheimer’dan koruyor. Siyah çay ise sindirimi hızlandırıyor.
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