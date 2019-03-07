Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Hadi'nin öğlen yarışması için ipucu sorusu emojiden geldi. Ödül ise 10 bin TL olacak. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "hadi bugün 12.30'da! Baktık ki hadiciler emoji kullanmayı çok seviyor, bu kez ipucumuz emojilerden gelsin dedik! Tahminin varsa, yorumlarda buluşalım!" denildi. Peki, emojilerde hangi spor saklı? İşte 7 Mart Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (7 MART 2019)

Soru: Emojilerde hangi spor saklı?

Cevap: BOKS

Boks, iki kişinin hakem gözetiminde karşılıklı yumruklaşarak; her kafaya vurduklarında tek puan topladıkları spor müsabakasıdır. Belden aşağıya ve enseye vurmak, sporcunun kendi etrafında 360 derece dönmesi, avuç içi (eldivenin beyaz boyalı bölgesi harici) vurmak, ses çıkarmak uyarı almasına neden olur, üç uyarı bir ihtar (-1 puan) alınmasına neden olur. Amatör boksörler 227 gr ağırlığında, profesyonel boksörler ise ağırlığı 170-283 gr arasında değişen eldivenler kullanırlar. Profesyonel boksörler yalnızca şort, amatör boksörler ise şort ve atlet giyer. Hem amatör hem de profesyonel boksörler karşılaşmada diş ve kasık koruyucuları kullanırlar. Amatör boksörler ayrıca koruyucu başlık da takarlar.