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  • Son Güncelleme: 07.03.2019 21:18

7 Mart sonuçları sorgulama! Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

'da heyecanlı bekleyiş sona erdi. Birçok kişi büyük bir merakla 7 Mart nı bekliyordu. Milli Piyango İdaresi Süper Loto çekiliş sonuçlarını açıkladı. İşte 7 Mart Süper Loto sonuçları sorgulama...

7 Mart Süper Loto sonuçları sorgulama! Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Perşembe günleri noter huzunda çekilen 'da heyecan son buldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazanan numaralar belli oldu. Peki, bu haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte 7 Mart sorgulama...

SÜPER LOTO SONUÇLARI (7 MART 2019)

7 Mart Süper Loto sonucu: 6 - 15 - 24 - 29 - 39 - 44

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

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