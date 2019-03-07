8 Mart Kadınlar Günü kutlanmaya başlandı. Kadınlar Günü'nün gelmesiyle birlikte birçok kişi internette arkadaşlarına, tanıdıklarına ve sevdiği insanlara Kadınlar Günü mesajları göndermek istiyor. En güzel 8 Mart Kadınlar Günü sözleri ve mesajlarını sizin için derledik. İşte kadınlar günü mesajları...

EN GÜZEL 8 MART KADINLAR GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI

- Peygamberimizin (Cennet annelerin ayakları altındadır) sözünün muhatabı olan tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarım.

- Bu hayatta sahip olduğum her şeyim, dünüm, bugünüm, yarınım canım kadınım kadınlar günün kutlu olsun... Seni çok seviyorum.

- Seni ben çiçeklerden yemişten ve klasik dörtlüklerde anlatıldığından daha çok fazla severim, seni çook severim kadınlar günün kutlu olsun.

- Güneş kadar sıcak, kar tanesi kadar berrak, yağmur kadar saf ve temiz bir ömür dileğiyle... Kadınlar günün kutlu olsun!- Her kadın birer çiçektir; ilgi ve sevgiye layıktır. Başımızın tacı tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.