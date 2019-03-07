Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Özellikle son günlerde İstanbul başta olmak üzere Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu gibi bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde olurken, diğer bölgelerde ise yağışlar ve olumsuz hava koşulları etkisini sürdürmeye devam ediyor.