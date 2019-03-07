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  • Son Güncelleme: 07.03.2019 21:06

Son dakika! Meteoroloji'den 5 il için çok kritik uyarı! Pazartesi gecesine kadar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Özellikle son günlerde İstanbul başta olmak üzere Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu gibi bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde olurken, diğer bölgelerde ise yağışlar ve olumsuz hava koşulları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Bölgesi'nde 5 il için çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Özellikle son günlerde İstanbul başta olmak üzere Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu gibi bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde olurken, diğer bölgelerde ise yağışlar ve olumsuz hava koşulları etkisini sürdürmeye devam ediyor.

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