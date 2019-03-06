Sivrisineklerden doğal korunma yolları nelerdir?

Sivrisineklerden kurtulmak aslında çok da zor değil. Bazı püf noktalarını dikkate alarak sivrisinekleri kendinizden uzaklaştırabilirsiniz. İşte sizler için derlediğimiz sivrisineklerden doğal yöntemleri kullanarak korunma yolları…



SİVRİSİNEKLERİN GELMEMESİ İÇİN NELER YAPILABİLİR?



-Giydiğiniz kıyafetler sinekleri kovucu özelliğe sahiptir. Sivrisinekler açık renkler yerine koyu renklere yönelme eğilimindedir.



-Nemli ve sıcak ortamlarda yaşamayı seven sivrisinekler için terlemiş bir cilt kaçınılmaz bir yer olacaktır. Bu nedenle sık sık duş olarak vücudunuzu kuru ve temiz tutmanız iyi olacaktır.



-Sinekler ışıklı ve aydınlık ortamı severler. Dolayısıyla ışık yakmak yerine sodyum lambaları ile aydınlatmayı tercih etmelisiniz.



-Karanfil, lavanta ve portakal kabuğu kokusunu sinekler sevmez. Bu kokularda bir losyon, kolonya ve oda kokusu, mum gibi seçenekleri kullanabilirsiniz.





-Sarımsak ve soğan kokusu sivrisinekleri uzaklaştırmanın bir yoludur. Dolayısıyla sarımsak ve soğanı yiyebilir, sofranızda bulundurabilirsiniz.



-Elma sirkesini ılık bir suyla karıştırarak içebilirsiniz. Vücudunuzun yayacağı kokudan dolayı sivrisinekler uzaklaşacaktır.



-Fesleğen ve reyhan bitkileri sinekleri kovucu bir özelliğe sahiptir. Bu bitkileri pençelerinizin kenarına koyabilirsiniz.



-Sivrisineklerden korunmak için bebek yağından faydalanabilirsiniz. Bebek yağının kokusu ve vücudunuzu kayganlaştırmasından dolayı sineklerin ısırabilme olasılığı da azalacaktır.



-Pencerelerinize sineklik taktırmanız sivrisineklerden kurtulmanızı kolaylaştırır.