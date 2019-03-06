Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Merhabalar sevgili eleqseverler, sinema ve tiyatro meraklıları bu soruda buluşuyor. Hababam Sınıfı'nı bilmeyen yoktur. Peki, film sinemaya uyarlanmadan önce, İnek Şaban'ı tiyatroda ilk kez kim canlandırmıştır, biliyor musunuz?" denildi. İşte 6 Mart Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (6 MART 2019)

Soru: İnek Şaban'ı tiyatroda ilk kez kim canlandırmıştır?

Cevap: SUZAN UZTAN

Suzan Ustan tiyatroya 1948 yılında başladı ve başarılarıyla kısa sürede aranılan oyuncular arasına girdi. 'Hababam Sınıfı'nı sahneye koyma projesi doğduğunda ise yönetmen Ulvi Uraz hiç düşünmeden İnek Şaban rolünü Ustan'a verdi. Ancak iki kişi bu karara sıcak bakmadı. Bunlardan biri ölümsüz eserin sahibi Rıfat Ilgaz, diğeri ise Ustan'ın kendisiydi. Suzan Ustan, sahnede bir erkeği canlandırmanın ne kadar zor ve riskli olduğunu biliyor ve korkuyordu. Ustan, rolüne adapte olmak için saçlarını bir erkek çocuğu gibi kısacık kestirdi. Her akşam tiyatroya gelip kısa pantolonunu altına çekiyor, yüzüne makyajla çiller yapıyor, gözlerine de kalın çerçeveli gözlüğünü geçiriyordu. Oyun sahnelendikçe, Ustan da dahil herkesin endişeleri yok olup gitti. Çünkü başarılı tiyatrocu İnek Şaban rolünü o kadar iyi oynuyordu ki, tanımayanlar onun bir kadın olduğunu anlayamıyordu.

ILGAZ SONUNDA ONAYLADI

Bu fikre başlangıçta şüpheyle yaklaşan Ilgaz'ın kaygıları da, Ustan'ı izlemesiyle bir anda silindi. Usta oyuncu, o günü şöyle anlatıyor: "Oyunu oynadım, sahneden indim. 'Rıfat Bey sizinle görüşmek istiyor' diye haber geldi. Mütevazı ve alçak gönüllü hoş bir adamdı Rıfat Bey, elimi iki elinin arasına aldı ve 'Suzan Hanım biliyorsunuz değil mi, ben önce veto ettim sizin oynamanızı, kadın oyuncu oynayacak bu rolü dediklerinde 'Hayır ben bu rolü bir hanım oynasın diye yazmadım' dedim. Şimdi vetomu geri alıyorum ve inanıyorum ki siz harika bir Şaban olacaksınız' dedi."

FİLM İÇİN DE ONU SEÇTİ

Yıllar sonra, 'Hababam Sınıfı'nın sinemaya aktarılması düşüncesi doğduğunda, Rıfat Ilgaz filmi yine aynı kadroyla çekmek istemişti. Fakat İnek Şaban'ı Ustan'ın canlandıracağı film, sansür kuruluna takıldı. O dönemin çalkantılarından dert yanan Ustan, bu durumun şevklerini kırdığını söyleyerek, sözlerine şöyle devam ediyor: "Biz harika bir ekiptik ve muazzam ilgi gördük. Aynı kadroyla film çekilseydi belki bambaşka olurdu. 'Hababam Sınıfı'nı defalarca izledim, çok da beğendim. Ancak bizim Hababam bir başkaydı."