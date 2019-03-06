Lüks villayı elektronik sigara imalathanesine çevirmişler

İzmir'in Menemen ilçesinde bodrum katı imalathaneye dönüştürülen lüks villaya düzenlenen operasyonda, çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara ile villada üretimi yapılan likit bulundu.
İzmir'in Menemen ilçesinde bodrum katı imalathaneye dönüştürülen lüks villaya düzenlenen operasyonda, çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara ile villada üretimi yapılan likit bulundu.
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