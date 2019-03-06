Lüks villayı elektronik sigara imalathanesine çevirmişler İzmir'in Menemen ilçesinde bodrum katı imalathaneye dönüştürülen lüks villada, çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara ile villada üretimi yapılan likit ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının, sosyal medya aracılığıyla ulaştığı müşterilerine ürünleri kargoyla gönderdiği belirlendi.

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