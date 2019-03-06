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  • 06.03.2019 15:54
  • Son Güncelleme: 06.03.2019 15:54

Lüks villayı elektronik sigara imalathanesine çevirmişler

İzmir'in Menemen ilçesinde bodrum katı imalathaneye dönüştürülen lüks villada, çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara ile villada üretimi yapılan likit ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının, sosyal medya aracılığıyla ulaştığı müşterilerine ürünleri kargoyla gönderdiği belirlendi.

Lüks villada şok görüntüler

İzmir'in Menemen ilçesinde bodrum katı imalathaneye dönüştürülen lüks villaya düzenlenen operasyonda, çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara ile villada üretimi yapılan likit bulundu.

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