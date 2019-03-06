Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu belgelerle ispat edilmiş kişilere devlet tarafından verilen bir maaştır. Evde hastası ve ağır engelli raporu olan herkes evde bakım parası almak için başvurabilmektedir. Evde bakım maaşlarına ilişkin Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı sıkı bir çalışma yapıyor. Evde bakım maaşları her ayın 20'sine kadar yatırılıyor.

Evde bakım maaşına başvurmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili bilgi edinmek istiyor. Evde bakım maaşı başvuru şartları bu yüzden merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Bakıma muhtaç kişilere evde bakım maaşı verilmektedir. 2019 yılının gelmesiyle birlikte insanlar evde bakım maaşının ne kadar olduğunu araştırıyor. Yeni yılın ardından asgari ücrete gelen zamla beraber evde bakım maaşı da 1.219,35 TL oldu.

EVDE BAKIM MAAŞI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

Hasta, engelli ve bakıma muhtaç yakını olan ve bakımını üstlenen kişilere verilen evde bakım maaşı için bazı şartların olması gerekmektedir. Evde hastası ve ağır engelli raporu olan herkes evde bakım parası almak için başvurabilir. Başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyen, tek başına beslenme, giyinme, tuvalet, merdiven inip çıkabilme gibi ihtiyaçlarını gideremeyen hastalara bakanlar, bakım maaşı alabilmektedir.

EVDE BAKIM ÜCRETİ ALMAK İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

* Nüfus müdürlüğünden engelli ve bakıcı adına adrese dayalı vukuatlı nüfus örneği ve yerleşim yeri belgesi,

* Engelli ile aynı evde yaşayan işyeri sahibi var ise bu kişiye ait geçici vergi beyannamesi,

* 1 adet fotoğraf,

* Engelli Sağlık Kurulu raporu,

* Engelliye ait tarım arazisi, ekili ürün, tarla var ise arazilerin bulunduğu - İl ya da İlçe Tarım Müdürlüklerinden gelir belgesi,

* Boşanma halinde boşanma kararı,

* Engelli kişiye ait kiralık mülk var ise kira kontratları, mülkler boş ise muhtardan mülklerin boş olduğuna dair yazı.