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Doktor çift kaza kurbanı
Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doktor olan Süleyman Köse (27) yönetimindeki otomobil, dün akşam kontrolden çıktı. Karşıdan gelen TIR'a çarptı. Şarampole yuvarlanan araçta Köse ile 4 aylık hamile eşi doktor Nurgül Köse, yaşamını yitirdi. yerinde etrafa savrulan mektup dikkat çekti. Kadının hamile olduğunu öğrendikten sonra yazdığı satırlar yürek burktu: Bebeğim, dün sana hamile olduğum kesinleşti. Kan değerlerim yükselmiş. Çok mutlu oldum. Şükür namazı kılacağım.




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