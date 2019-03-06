Doktor çift kaza kurbanı

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doktor olan Süleyman Köse (27) yönetimindeki otomobil, dün akşam kontrolden çıktı. Karşıdan gelen TIR'a çarptı. Şarampole yuvarlanan araçta Köse ile 4 aylık hamile eşi doktor Nurgül Köse, yaşamını yitirdi. Kaza yerinde etrafa savrulan mektup dikkat çekti. Kadının hamile olduğunu öğrendikten sonra yazdığı satırlar yürek burktu: Bebeğim, dün sana hamile olduğum kesinleşti. Kan değerlerim yükselmiş. Çok mutlu oldum. Şükür namazı kılacağım.
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