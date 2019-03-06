İstanbul Bahçelievler'de önceki akşam Zafer Mahallesi Canan Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanda hırsız dehşeti yaşandı. 1. kattaki daireye giren zanlılar, evde bulunan Kezban Ercan (81) ve kızı Ayşe Soymaz'ı (52) eterle bayılttı. İki kadını vahşice boğarak öldüren hırsızlar, evdeki ziynet eşyalarını ve bir miktar parayı alarak kayıplara karıştı. Korkunç olay Ayşe Soymaz'ın cami görevlisi eşi İsmail Soymaz'ın eve gelmesiyle ortaya çıktı. Evin kapısını kimsenin açmaması üzerine komşulardan yardım isteyen Soymaz, zorla içeri girdi. Dehşete düşüren manzarayla karşılaşan adam, büyük şok geçirdi. Ayşe Soymaz'ın yeğeni Şükrü Özkaya ise, "Yengemi namaz kılarken öldürmüşler. Acımız büyük" dedi. Büyük üzüntü yaşayan yakınları, faillerin bulunması için emniyete çağrıda bulundu. Anne ile kızı dün Aksa Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından Hadımköy Mezarlığı'nda defnedildi.
Kezban Ercan
Ayşe Soymaz
Kezban Ercan
Ayşe Soymaz
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